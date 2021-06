Raffineria di Milazzo, conclusi gli interventi. Gli impianti si rimettono in moto

Cento giorni dopo, la Raffineria si rimette in marcia. La fermata degli impianti programmata nel mese di febbraio si è conclusa e da qualche giorno è stata avviata la cosiddetta fase due, che è quella che dovrà portare l’industria petrolifera a tornare a produrre per i vari committenti.

Quasi quattro mesi di interventi che da un lato sono stati finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza e dell’ambiente e dall’altro hanno rappresentato una importante boccata d’ossigeno per tanti lavoratori che erano rimasti disoccupati. La complessità dei lavori ha coinvolto tutte le specializzazioni e in particolare le ditte terze operanti in Raffineria. «La fermata generale rientra nel Piano degli investimenti della Raffineria di Milazzo – hanno sottolineato i rappresentanti sindacali –. Tale programma si sviluppa secondo le linee guida dalla politica aziendale, puntando al continuo miglioramento nelle tematiche di sicurezza e ambientali; al miglioramento della qualità prodotti ovvero della capacità di produrre prodotti ecologici ed in linea con le nuove specifiche internazionali. È chiaro – e questo lo sapevamo – che non si sono creati nuovi posti di lavoro».

Per quanto riguarda le centraline, la stessa Raffineria ha chiarito che sono state acquistate già lo scorso anno, inviando anche successivamente delle comunicazioni alle Municipalità locali per sapere dove installarle. Ma mai avrebbero avuto riscontro. Pare per un problema legato alla gestione delle stesse.

