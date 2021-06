Messina, Villa Dante si prepara al restyling. Spazio a padel, basket e “skatepark”

Il progetto della nuova Villa Dante è pronto. Nei prossimi giorni saranno definiti gli ultimi dettagli e poi potrebbero andare a gara i lavori di realizzazione. Lo spazio verde più grande della città, con circa un milione di investimento del Comune, sarà riqualificato e verranno completati gli interventi maturati nel corso del 2018. Una novità rispetto alle analisi iniziali è quella emersa nell’ambito della progettazione della revisione della linea tramviaria. Il cityway attraversa il parco e quasi al confine sud della Villa percorre una curva secca a sinistra. Questo ha prodotto negli anni più di un problema alle vetture, i termini di usura del mezzo. E' stato deciso di addolcire quella curva e per questo una costruzione che ospita un deposito e i bagni, dovrà essere abbattuta e ricostruita. in una zona adiacente. Nascerà anche un campo di padel, lo sport del momento. Ha avuto il via libera anche la realizzazione di uno “skatepark”.

Nell’arena, dove quest’estate si svilupperà il programma degli spettacoli organizzati dal Comune e dai promoter siciliani anche con cantanti di primo piano, in autunno saranno montati anche i canestri per realizzare un play ground, un campo da basket fruibile da tutti. Ma saranno sostituiti anche tutti gli oltre duemila seggiolini per adeguarli alle norme antincendio.

