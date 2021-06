Messina, l'assessore Musolino: «Aumento Tari ridotto rispetto ad altre città»

Dopo la notizia dell’aumento della Tari del 9% medio per le famiglie messinesi e la rimozione dell’ultimo cassonetto dell’indifferenziata, il movimento MessinAccomuna aveva attaccato l’attuale amministrazione dicendo che poco era stato fatto in termini di raccolta differenziata e che l’aumento del costo del servizio di 10 milioni in 3 anni, fosse esagerato. L’assessore Dafne Musolino oggi risponde alle annotazioni. «MessinAccomuna dichiara che Accorinti avrebbe portato la raccolta differenziata a Messina, con un servizio “regolare e diffuso”. Evidentemente non rammentano che ancora a giugno 2018 la differenziata a Messina veniva svolta solo in alcune parti del primo e del sesto quartiere, di certo non era un servizio diffuso e neanche regolare considerato che arrivava con difficoltà al 10-12%. Formalmente poi la differenziata RD era stata avviata anche per gli esercizi commerciali già dal 2016 ma i fatti di questi ultimi giorni ci hanno dimostrato che si trattava di un servizio farlocco, al quale si sottraevano facilmente tutti coloro che ne avevano la possibilità ricorrendo all’uso dei cassonetti stradali che l’Amministrazione De Luca ha eliminato».

«Alle famiglie, i mastelli sottolavello vennero distribuiti dalla amministrazione precedente su base volontaria e senza alcun registro di consegna, di fatto non è stato possibile sapere quanti di questi kit siano stati effettivamente consegnati. Passando alle motivazioni dell’aumento della Tari, osserviamo che è da imputarsi ai criteri dettati da Arera, che ha imposto ai Comuni di inserire nella tariffa anche il costo della gestione delle discariche post mortem, i crediti di dubbia esigibilità, il costo delle bonifiche delle discariche su suolo pubblico che prima venivano sostenuti con fondi a carico del bilancio. Dunque l’aumento del 9% è dovuto in parte ai servizi che di fatto vengono espletati ed in parte al diverso criterio imposto da Arera ma rappresentano un aumento che, se confrontato con altre città, è davvero ridotto: per l’anno 2021 a Genova la Tari è aumentata del 21%, a Palermo del 23%. Sul costo della tariffa incide anche il costo del trattamento della frazione umida del rifiuto che, a causa della assenza di impianti disponibili, viene trasportato fino a Mantova con un costo di 230 euro/tonnellata. Ma questo MessinAccomuna non poteva saperlo, per la semplice ragione che prima della giunta De Luca nel piano economico del contratto di servizio non era stato previsto il costo per lo smaltimento dell’umido. Rammentiamo a Messinaccomuna che negli anni di amministrazione Accorinti, dal 2013 al 2014 si registrò un incremento tariffario dell’ 8,66 % che di certo non servì né ad aumentare i servizi né a ristrutturare la società, che infatti nel 2018 è stata dichiarata fallita. Le percentuali di differenziata raggiunte a Messina fino ad oggi, e che si attestano al 35% di media costituiscono un significativo risultato. Messina è l’unica città Metropolitana della Sicilia in cui la differenziata è svolta su tutto il territorio comunale, mentre a Palermo viene servita meno della metà della popolazione e a Catania il servizio di riguarda solo il centro storico. Torino, che ha avviato il servizio oltre dieci anni fa, serve solo il 35,6% del territorio comunale e ha raggiunto il 50% di raccolta differenziata».

