Messina, la Vertenza Gicap è una bomba a orologeria: 424 lavoratori a rischio

La vertenza Gicap è a un passo dalla data spartiacque del 18 giugno. Giorno in cui scadrà il contratto di affitto dei supermercati da parte del Gruppo della famiglia Capone alla società Like Sicilia. Due anni fa, quando fu sottoscritto l’accordo tra le parti, nell’ambito del concordato preventivo a cui era stato ammesso, prevista la cessione per due anni più due. Adesso il primo biennio volge al termine e la Commerciale Gicap ha già fatto sapere che non rinnoverà l’intesa con la Like. Sono invece in corso trattative serrate con la Ergon srl, però ancora tutto è da definire. E non si taglierà questo traguardo prima della deadline, tra undici giorni. Ecco perché 424 lavoratori restano in allarme. Impossibile, infatti, garantire la continuità occupazionale nei 42 punti vendita sparsi da Giardini Naxos a Tusa, passando per Messina. I dipendenti delle insegne Qui Conviene e Ils confidano in una soluzione last minute, anche se la clessidra si sta svuotando sempre più velocemente.

Leggi l’articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - MESSINA

© Riproduzione riservata