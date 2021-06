Ecomafie, il procuratore di Patti: "Nel comprensorio sistema di depurazione inadeguato"

Audizione del procuratore di Patti, Angelo Vittorio Cavallo, in Commissione parlamentare d’inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati. Il magistrato ha fatto una carrellata di quelli che sono gli aspetti più critici, puntando l’attenzione sul problema del trattamento delle acque reflue urbane del circondario di Patti: «C'è un forte sottodimensionamento progettuale dei depuratori dei più importanti comuni del circondario.

Si tratta di depuratori che sono stati realizzati negli anni Ottanta-Novanta, progettati per una popolazione molto inferiore alla attuale che nel periodo estivo arriva a quintuplicarsi, quindi ci troviamo di fronte a depuratori comunali che non riescono a svolgere il loro compito, si tratta di depuratori con tecnologia superata proprio perchè realizzati da anni e con fasi depurative che non sempre sono risultate complete».

Altro problema messo in risalto dal procuratore di Patti è stato l’allaccio alle condotte sottomarine e il sistema della rete fognaria: «Molte volte abbiamo un sistema di tipo misto che non permette la separazione delle acque bianche dalle acque nere basta un semplice acquazzone che si crea un forte collettamento con il processo di depurazione».

© Riproduzione riservata