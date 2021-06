Taormina, perde il controllo dello scooter e precipita in un burrone: grave un 17enne

Un 17enne cittadino della Costa d'Avorio è caduto la scorsa notte dalla centralissima Via Roma in un precipizio di Villagonia. Il ragazzo, affidato ad una famiglia di Roccalumera, percorreva la strada a bordo di uno scooter ma, per motivi ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo ed è finito nel burrone sottostante la sede stradale. Nell'urto contro il muretto, il giovane è finito nel vuoto. Dopo lunghe operazioni durate diverse ore, il ragazzo è stato individuato e recuperato in un punto a circa 100 metri sotto la sede stradale.

Un elicottero AB 412 in servizio presso il Reparto Volo dei Vigili del Fuoco di Catania è intervenuto in soccorso dello scooterista vittima dell'incidente stradale. L'infortunato, raggiunto dal l'elisoccorritore, è stato dapprima imbracato e successivamente issato a bordo del velivolo con l'ausilio del verricello. Trasportato al Policlinico, è stato assicurato alle cure dei sanitari. Intervenuto personale SAF del Comando Provinciale di Messina, del Distaccamento di Taormina e personale SAPR dalla sede di Palermo. Sul posto anche Carabinieri, la Polizia di Stato, i Vigili del Fuoco ed il 118. Il ragazzo è stato ora trasferito d'urgenza, in codice rosso, con elicottero dei VdF all'ospedale Cannizzaro di Catania.

