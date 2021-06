Messo in sicurezza il litorale nord, ma a Marmora è sparita la spiaggia

Fra San Saba e Ortoliuzzo è in corso una delle più importanti opere di difesa della costa che mai sia stata realizzate in quell’angolo di costa tirrenica. Un impegno importante con un investimento attuale di 3 milioni di euro, sei cantieri, il finanziamento della Regione attraverso l’ufficio del commissario per l’emergenza idrogeologica, la gestione dei lavori da parte del Comune e poi la prospettiva di una fase definitiva di messa in sicurezza con un progetto ancora più ricco.

Nei giorni scorsi il sindaco De Luca e gli assessori Minutoli e Caminiti hanno effettuato un sopralluogo per verificare sul campo lo stato dei lavori avviati oramai da più di sei mesi.

C’è una zona, quella di Marmora, in cui però gli abitanti sollevano qualche perplessità sugli effetti dei lavori effettuati durante l’inverno. Una barriera di massi alta almeno tre metri e larga il doppio è stata posizionata sulla spiaggia per evitare che il mare possa minacciare le case che si affacciano sul litorale e anche la stradina che corre parallela all’arenile su un terrapieno. L’obiettivo primario, a giudicare dagli effetti delle ultime mareggiate, è stato buono. Ma l’arrivo della bella stagione ha fatto emergere un problema che in questi primi giorni di giugno sta animando le discussioni di chi abita da quelle parti. La spiaggia, negli ultimi mesi, si è ridotta. È quasi sparita.

Leggi l’articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - MESSINA

© Riproduzione riservata