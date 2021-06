Pass turistici falsificati a Taormina, municipale sulle tracce dei responsabili

Nella giornata di giovedì 3 giugno 2021 su segnalazione di cittadini residenti una pattuglia della Polizia Locale si portava in piazza Cacciola in quanto venivano segnalate 4 autovetture che esponevano un pass turistico riportante lo stesso numero di protocollo. Gli agenti coordinati dal Vice Comandante accertavano in effetti che ben 4 autovetture esponevano un pass turistico riportante la medesima data di rilascio e lo stesso numero di protocollo. Effettuate le verifiche del caso si aveva modo di appurare che quel numero di protocollo era relativo ad una istanza presentata nel 2016 dal legale rappresentante di un noto albergo per il rilascio di n. 1 pass turistico.

Era pertanto palese che il pass era stato illegittimamente duplicato. L’attività di polizia giudiziaria si dirigeva dunque presso la struttura alberghiera in questione dove si appurava che le autovetture in questione erano in uso a persone non residenti a Taormina e che per motivi di lavoro attinenti alla stessa struttura alberghiera si recavano nella città del centauro. Si è proceduto così al sequestro penale dei pass turistici, risultati delle fedeli fotocopie a colori idonee ad ingannare gli operatori in caso di controlli, alla comunicazione di notizia di reato per violazione degli artt. 477 e 482 del codice penale e sono in corso accertamenti al fine di risalire al materiale autore della contraffazione.

© Riproduzione riservata