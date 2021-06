Rometta, adottato il piano parcheggi per dare servizi al popolo dell’estate

Entra nel vivo la riorganizzazione complessiva dei parcheggi a Rometta Marea, attraverso l'istituzione delle aree destinate a parcheggi a pagamento, senza custodia. Un progetto che si realizza per il secondo anno di seguito nel periodo estivo, quando la cittadina viene interessata da un rilevantissimo flusso turistico di tipo occasionale o pendolare, che si aggiunge a quello dei residenti e dei proprietari o affittuari utilizzatori delle tantissime abitazioni e villette. L'Esecutivo Merlino ha quindi avvertito la necessità di procedere ad una organica regolamentazione della sosta dei veicoli, nella fascia di territorio compresa tra la battigia e la via Nazionale, e tra i torrenti Boncoddo e Saponara, per il periodo clou della stagione turistico-balneare, quello compreso tra il 15 giugno ed il 15 settembre. Merlino, attraverso una specifica ordinanza, ha disposto dunque l'istituzione dei parcheggi a pagamento, non custoditi, per autoveicoli e quadricicli, dalle ore 8 alle 22 di tutti i giorni. Sono cinque le aree individuate per i parcheggi esclusivamente a pagamento, non custoditi. I parcheggi a pagamento promiscui, non custoditi, sono invece distribuiti su tutte le strade, piazze ed aree aperte al pubblico transito, e sono destinati anche ai soggetti muniti di pass.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata