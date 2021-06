Festeggiato anche a Messina il 207° anniversario dell'Arma dei Carabinieri

Ricorre oggi il 207° annuale di fondazione dell’Arma dei Carabinieri. Anche quest’anno le misure di contenimento della pandemia non hanno consentito di celebrare l’evento con la solennità del passato, ma si è preferita una simbolica cerimonia, svolta all’interno della Caserma intitolata al Cap. De Tommaso, sede della Legione Allievi Carabinieri, alla quale ha preso parte un ridotto numero di Autorità. La mattinata si è aperta con la deposizione di una corona d’alloro al Sacrario del Museo Storico dell’Arma dei Carabinieri da parte del Comandante Generale Gen C.A. Teo Luzi, e dei presidenti dell’Associazione Nazionale Carabinieri, dell’Associazione Nazionale Forestali e dell’Opera Nazionale di Assistenza per Orfani dei Militari dell’Arma, che hanno reso omaggio ai Caduti. Successivamente, alla Legione Allievi Carabinieri, davanti a uno schieramento in formazione ridotta composto dalla Bandiera di Guerra, dalla Banda e da un Reparto in armi, il Comandante Generale si è rivolto a tutti i Carabinieri e agli ospiti presenti ricordando la vicinanza dell’Arma al Paese in questo difficile momento segnato dalla pandemia che ha comportato la perdita di 30 Carabinieri, mentre oltre 12.000 sono rimasti contagiati.

A Messina il 207° Annuale della Fondazione dell’Arma dei Carabinieri è stato celebrato nella caserma “A. Bonsignore”, sede del Comando Interregionale Carabinieri “Culqualber” e del Comando Provinciale, con una breve cerimonia in onore ai Caduti. Il Comandante Provinciale, Colonnello Lorenzo Sabatino e il Prefetto di Messina, dott.ssa Cosima Di Stani hanno deposto una corona di alloro presso il monumento ai Carabinieri caduti, collocato all’interno del giardino della Caserma, alla presenza di un Picchetto di Carabinieri in Grande Uniforme Speciale e al suono del “silenzio d’ordinanza”.

