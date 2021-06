Al via "StrettoDiVINO", l'open day nelle più prestigiose cantine del Messinese

Un “open day” nelle cantine più prestigiose del messinese, promosso ed organizzato da Confesercenti Messina. “Stretto DiVINO…in cantina” si svolgerà sabato 12 e domenica 13 giugno dalle 11 alle 19.00 e coinvolgerà nove aziende vitivinicole del messinese: Cantina Cambria vini, Azienda agricola Vasari, Gaglio Vignaioli dal 1910, Vigna Nica, Tenuta Gatti, Tenuta Enza La Fauci, Cantine Bonfiglio, Azienda agricola Lepardo e Tenuta Rasocolmo.

L’iniziativa nasce al fine di valorizzare il patrimonio vitivinicolo del territorio messinese e al tempo stesso incrementare il turismo di settore, che vede l’accoglienza in cantina come uno dei maggiori trend del momento. Sarà un viaggio esperienziale in un segmento di rilievo del mondo vitivinicolo della provincia peloritana, le tre doc: la Doc Faro, la Doc Mamertino e la Doc Malvasia, quelle che più ci rappresentano in un comparto stimato ed apprezzato in tutta Italia.

Winelovers messinesi e non, avranno la possibilità di visitare i vigneti, le cantine e degustare i vini, accompagnati da prodotti tipici locali. Le visite saranno disponibili su prenotazione contattando le aziende vinicole, al costo di 20 euro per persona, e si svolgeranno nel pieno rispetto delle misure anti Covid. https://www.facebook.com/confesercentimessina http://www.confesercentimessina.it/

