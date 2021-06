Messina col fiato sospeso per la decisione sullo stadio

Il Responsabile unico del procedimento ha chiesto alcuni approfondimenti, la società Fc Messina li ha forniti nei tempi richiesti. Adesso, anche su questo fronte, si attende la decisione definitiva, che sgombri il campo da voci, illazioni e tergiversazioni. Il riferimento ovviamente è allo stadio “Franco Scoglio” e alla concessione che il Comune dovrebbe affidare – qualora fossero stati superati i dubbi emersi dalla relazione dello studio del prof. Franco Vermiglio, al quale si è rivolto il dirigente comunale Salvatore De Francesco – alla società presieduta da Rocco Arena.

A Palazzo Zanca, al momento, si mantiene l’assoluto riserbo, anche per evitare che fughe di notizie possano configurare eventuali reati di turbativa d’asta. In effetti, si è ancora all’interno del processo di gara, avviato con il bando voluto dall’Amministrazione comunale per affidare il principale impianto sportivo della città a chi ne facesse richiesta, avendone i requisiti e dando le opportune garanzie. Si è discusso abbastanza su quel bando e sui suoi contenuti, ma una cosa è certa: è stato il Comune a scegliere di intraprendere questa strada. Alla gara, poi, ha partecipato un solo concorrente, Fc Messina, e la Commissione giudicatrice ne ha valutato la proposta, assegnando un punteggio positivo e consegnando all’Amministrazione la proposta di aggiudicazione.

© Riproduzione riservata