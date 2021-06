Hub Fiera di Messina: annullata l'iniziativa di uno spazio dedicato alla birra artigianale

L’iniziativa della birra locale venduta a 0,50 € all’interno dell’Hub in fiera a coloro i quali si fossero vaccinati in questi giorni si è conclusa. Nelle prime ore del pomeriggio il furgoncino che distribuiva la bevanda ha lasciato la zona della cittadella fieristica. Subito dopo il lancio di questa iniziativa, che intendeva valorizzare il prodotto locale e incentivare i più giovani alla vaccinazione, sono divampate le polemiche circa l’opportunità di questa attività in un contesto sanitario come quello di un Hub vaccinale. Anche il Presidente dell’autorità di sistema dello stretto di Messina, Mario Mega, che ha dato in concessione l’aria all’ASP per la somministrazione delle dosi, ha detto che questa attività non era fra quelle previste nell’accordo.

La prima a polemizzare è stata la presidente della commissione Salute dell’Ars Margherita La Rocca Ruvolo: «Quella della birra a 50 centesimi nell’hub vaccinale per convincere i giovani a vaccinarsi mi sembra un’iniziativa fuori luogo e diseducativa, da un lato perché non credo siano questi i messaggi da far passare per motivare i giovani a compiere un gesto a tutela della propria salute e di quella della collettività e dall’altro perché in qualche modo così si rischia di legittimare e valorizzare l’uso dell’alcol, una delle piaghe che colpisce drammaticamente il mondo giovanile». La Rocca Ruvolo annuncia l'audizione in commissione Salute del commissario per l'emergenza Covid di Messina «per avere tutti i chiarimenti necessari su questa iniziativa pubblicitaria lanciata, tra l'altro, in concomitanza con l’apertura delle prenotazioni agli over 16, mentre tutti noi sappiamo che l’alcol è vietato ai minori proprio per i danni che crea». Lo scrive in una nota, criticando l’iniziativa promossa fino a domenica prossima nell’hub Fiera di Messina, dove è stato allestito uno spazio dedicato alla birra artigianale.

