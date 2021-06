Funivia di Taormina, verifiche oggi e domani per la massima sicurezza

«La funivia di Taormina è in linea con tutti gli standard di sicurezza richiesti e con gli adempimenti normativi vigenti ma, ad ogni modo, l'impianto sarà sottoposto ad ulteriori verifiche al fine di garantire la massima sicurezza degli utenti». Così l'Azienda Servizi Municipalizzati di Taormina ha reso noto che, «al fine di consentire le verifiche straordinarie sull’impianto richieste dall’USTIF e le successive prove di carico, la funivia resterà chiusa all’esercizio per le giornate del 4 e 5 giugno"» Nella giornata odierna è stata prevista, infatti, la preparazione delle zavorre nelle cabine e domani (5 giugno), per l’intera giornata, verranno poste in essere delle prove e verifiche USTIF e rimozione delle zavorre. Durante le due giornate di chiusura verrà attivato l'abituale servizio bus sostitutivo, con regolari partenze dai capolinea di Taormina (via Pirandello, stazione di monte funivia) e Mazzarò (piazzale Funivia). L’impianto riaprirà al pubblico domenica 6 giugno alle 8 del mattino.

Sottile ha poi rimarcato che, tra i vari aspetti tecnici, «la funivia è dotata di un piano manutentivo straordinario che prevede lo smontaggio completo di 3 rulliere l’anno con sostituzione dei perni con altri nuovi certificati dalla ditta fornitrice dell’impianto e ciò permette di manutenzionare ogni sostegno in un arco temporale non superiore a 5/6 anni».

