Patti, esce di strada e precipita dal viadotto: morta la giovane conducente. Aveva 29 anni

Un incidente mortale autonomo si è verificato questa notte, intorno all'1, sullo scorrimento veloce che collega il centro di Patti con i caselli autostradali. A perdere la vita nel sinistro è stata una ragazza di Patti, Marika Michela Buttò, 29 anni, che, sembrerebbe stesse rientrando a casa da lavoro. Sulla dinamica del sinistro indagano gli uomini della polizia stradale di Sant'Agata di Militello diretti dal comandante Massimiliano Fiasconaro.

Da una prima ricostruzione sembrerebbe che con la sua autovettura si stesse dirigendo in direzione Palermo – Messina quando, per cause in corso di accertamento, il mezzo è prima andato a sbattere contro il guardrail e dopo averne divelto alcuni metri, è volato dal viadotto finendo nel terreno sottostante. Gli investigatori non escludono nessuna pista sulla causa che ha portato la giovane a perdere il controllo dell'autovettura, dal malore al colpo di sonno. Al momento è esclusa possa essere intervenuto un fattore esterno.

