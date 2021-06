Messina, birra sponsorizzata durante la campagna vaccinale: è tutto lecito?

Può un'azienda sanitaria fare un'operazione commerciale durante la campagna di vaccinazione? Può consentire la vendita in fiera, a 50 centesimi, di una bevanda che, seppur a bassa gradazione, risulta comunque tra le bevande alcoliche, dunque vietate a chi ha meno di 18 anni? Sa l'Asp che nei locali chi vende birra o alcolici agli under 16, per legge, dovrebbe essere arrestato e a chi ha compiuto 16 anni sarebbe in ogni caso costretto a pagare una multa fino a 450 euro? E visto che nel comunicato si cita il caso Israele, sa l'autorità sanitaria locale che quella iniziativa, portata avanti nello scorso mese di febbraio a Tel Aviv, si svolgeva in modalità ben diverse, cioè su disposizione del comune, erano i locali ad aprire le loro porte ai giovani, ai maggiorenni, per incentivare le vaccinazioni, con birra o succo di frutta venduti a prezzi speciali? Non si tratta di essere moralisti o bacchettoni, ma che un'azienda sanitaria si presti a dar vita a un'operazione commerciale è già di per sé un'anomalia, in più si commercializza una bevanda alcolica.

Si potrebbe a questo punto pensare anche a una bella campagna promozionale sul tipo una dose di vaccino, una birretta e uno spinello. Vedreste quanti ragazzi over 16 risponderebbero all'appello.... Chissà che pensa, in merito, l'assessore regionale alla sanità, Ruggero Razza, il neo-rinominato dal presidente Musumeci, al suo secondo "richiamo" in giunta...

