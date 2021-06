Messina, nuovo calendario per la differenziata per gli esercizi commerciali. Ma lo spazzamento non va

In tarda mattinata, si è concluso il tavolo tecnico di aggiornamento sul servizio di raccolta differenziata nella zona del centro storico dove, con l’eliminazione degli ultimi cassonetti, si sono registrate le recenti criticità derivanti dalla esposizione dei carrellati sul suolo pubblico e dal conferimento molto spesso errato dei rifiuti da parte dei titolari delle attività. Per consentire ai titolari delle attività di adeguare i locali alle disposizioni del regolamento comunale e del settore sanitario, che prevedono rispettivamente che i carrellati devono essere esposti solo per il tempo occorrente al ritiro dei rifiuti e che, d’altro canto, è fatto divieto di tenere i rifiuti negli stessi locali in cui si cucinano gli alimenti, il Comune di Messina ha chiesto alla MessinaServizi di aumentare i giorni di ritiro delle frazioni dell’indifferenziato, della plastica e del vetro.

A partire da oggi, dunque, la Messina Servizi adotterà il nuovo calendario secondo le seguenti frazioni:

Umido 7/7 (invariato)

Carta 6/7 (invariato)

Plastica a giorni alterni

Vetro a giorni alterni

Indifferenziato 2 volte a settimana

L’aumento dei giorni di raccolta delle frazioni indifferenziato vetro e plastica è stato richiesto alla Messina servizi dal Socio Unico anche in considerazione della prolungata sospensione delle attività dovuta all’emergenza Covid, a causa della quale i titolari delle attività sono arrivati impreparati a gestire la raccolta differenziata sottovalutando gli adempimenti che avrebbero dovuto già eseguire, primo fra tutti individuare gli spazi dove tenere i carrellati prima dell’esposizione per il ritiro dei rifiuti. Contestualmente all’aumento della frequenza del servizio di ritiro delle frazioni di rifiuti, la Polizia Municipale intensificherà i controlli per il contrasto all’abbandono dei rifiuti anche mediante l’installazione di nuove foto trappole.

Resta però il problema dello spazzamento: le strade del centro storico sono sporchissime e oggi moltissimi crocieristi che percorrevano quelle strade hanno dovuto fare la gimcana tra le cartacce e vari rifiuti.

