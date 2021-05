Più di quattro non conviventi seduti assieme al ristorante, chiuso locale a Patti

Un numero di avventori ai tavoli non conviventi tra loro nettamente superiore al limite massimo di quattro persone previste dalla normativa vigente e attività di ristorazione esercitata anche all’interno. E’ quanto rilevato dai poliziotti del Commissariato di Patti durante i controlli anti-Covid. Riscontrata anche l’assenza dell’elenco con la registrazione dei clienti da tenere a disposizione dell’autorità sanitaria e degli altri enti preposti per 14 giorni. I poliziotti hanno disposto la chiusura del locale per cinque giorni.

