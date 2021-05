Torregrotta, la sottosegretaria all'Istruzione Floridia inaugura l'Auditorium della Gioia

E’ stata la Sottosegretaria all’Istruzione Barbara Floridia ad inaugurare l’Auditorium della Gioia, il nuovo spazio didattico e culturale che l’Istituto Comprensivo Torregrotta ha ricavato ottimizzando gli spazi della vecchia Aula Magna del plesso centrale “Salvatore Quasimodo” di Crocieri.

L’auditorium è dedicato alla memoria delle maestre Melina Condipodero, Serafina Currò e Grazia Romeo, apprezzate e compiante docenti del Comprensivo, che hanno amorevolmente guidato il percorso di crescita di tanti bambini torresi.

“Un teatro che rappresenta un luogo di rinascita – spiega la Dirigente dell’IC Torregrotta Barbara Oteri – con palcoscenico e una sala in grado di ospitare (quando la situazione pandemica lo consentirà) fino a 130 persone e che si aprirà a svariate applicazioni didattiche in favore degli alunni di tutto il Comprensivo. Ma anche uno spazio che intende rappresentare un luogo di cultura per tutto il territorio al di fuori dei periodi dedicati alla didattica, con un’attenzione particolare alle nuove generazioni. Presenti alla cerimonia di inaugurazione anche i sindaci dei comuni di Torregrotta, Corrado Ximone e di Monforte San Giorgio, Giuseppe Cannistrà.

“È stata una grande emozione passare un pomeriggio con la comunità scolastica del mio territorio ed un onore inaugurare il teatro dell’Istituto Comprensivo di Torregrotta. L’Auditorium della Gioia, dedicato alla memoria di tre maestre scomparse e molto amate dai ragazzi e dai colleghi, è un simbolo speranza ed un importante segnale per ritornare alla normalità, alla socializzazione e alle attività culturali, come il teatro appunto.

La creatività della Dirigente, le risorse dello Stato, il contributo dell'amministrazione e delle famiglie hanno trasformato la fine dell'anno scolastico in un nuovo inizio verso il futuro.

Questo Auditorium sarà un nuovo spazio di crescita formativa per l'intero comprensorio e ospiterà attività anche al di fuori dei periodi dedicati alla didattica. Complimenti alla Dirigente del Comprensivo Barbara Oteri e a tutto il personale scolastico che hanno reso possibile questo importante risultato”, dichiara il Sottosegretario all’Istruzione Barbara Floridia.

