Scontro sul lungomare, ferito motociclista a Santa Teresa di Riva

La litoranea santateresina è stata teatro ieri sera di un altro incidente stradale. Pochi minuti dopo le 19, infatti, si è verificato un sinistro sul lungomare Giovanni Falcone alla periferia sud del paese, nel quartiere Barracca.

A rimanere coinvolti un’autovettura e un motociclo e nel bilancio finale ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote. Il veicolo, una Kia “Picanto” condotta da una donna di S. Teresa di Riva, era appena uscito dagli stalli di parcheggio lato monte e si trova al centro della corsia, quasi perpendicolare alla strada, sembrerebbe con l’intenzione di effettuare una manovra di inversione a U per imboccare la corsia opposta: in quell’istante sopraggiungeva alle sue spalle, in direzione Messina-Catania, uno scooter Yamaha Majesty 180cc ma il conducente non ha avuto il tempo di frenare e nonostante un tentativo di deviare la marcia verso sinistra, non ha potuto evitare lo scontro. L’impatto tra il motociclo e la vettura è stato piuttosto violento, tanto che la portiera ha riportato una profonda ammaccatura e il finestrino lato guida è andato in frantumi. L’uomo in sella, M. D., 23 anni, di Letojanni, è finito a terra sull’asfalto ferito. Il giovane ha riportato contusioni ed escoriazioni. Soccorso dall’ambulanza del 118 è stato condotto all’ospedale “San Vincenzo” di Taormina per maggiori accertamenti.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata