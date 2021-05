Mamma e figlia impiccate a Santo Stefano di Camastra. Omicidio-suicidio?

Una scena tremenda. Una donna e la figlia impiccate. Forse un omicidio-suicidio. La scoperta qualche ora fa, quando ai carabinieri del Comando Compagnia di Santo Stefano di Camastra è arrivata la segnalazione di due cadaveri nei pressi del Santuario del Letto Santo.

Secondo una primissima ricostruzione si tratta di una donna M.N. e della figlia A.M. trovate impiccate in una località di campagna. A fare il macabro ritrovamento M.M., il marito e padre della ragazza, che avrebbe 14 anni e frequenterebbe la terza media al liceo artistico. Indagini a tutto campo per capire cosa è realmente accaduto.

IN AGGIORNAMENTO

