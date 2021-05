L’ospedale di Barcellona riapre a giugno con 28 posti, ma il Pronto soccorso resta “Covid”

Dal 7 giugno l'ospedale tornerà ad avere 28 posti letto standard per “la pressante richiesta di ricoveri ospedalieri per patologie no Covid” ed altri 12 posti letto saranno riservati ai pazienti Covid di medio e basso rischio.

L’Assessorato alla Salute, con atto firmato dal dirigente generale Mario La Rocca e dal dirigente del servizio programmazione ospedaliera Maria Grazia Furnari, ha dato il via libera alla riconversione del presidio ospedaliero “Cutroni Zodda” , in ospedale di base che manterrà due percorsi separati: uno per malati di “Covid” con 12 posti letto allocati nel padiglione in cui è situata l'Unità operativa di Malattie infettive; mentre nei restanti padiglioni saranno redistribuiti complessivamente, tra i vari reparti che oggi risultano chiusi o trasferiti, altri 28 posti letto riconvertiti in standard destinati a pazienti “no Covid”.

Si tratta di 28 posti letto da suddividere tra le Unità operative di Medicina, Chirurgia, Riabilitazione, Pneumologia (se e fino a quanto questa Unità resterà allocata all'ospedale di Barcellona e se non verrà restituita all'ospedale di Milazzo) e Psichiatria. Il Pronto soccorso resterà invece riservato solo ai pazienti potenzialmente affetti da Covid 19 e non potrà in nessun caso accogliere pazienti “no Covid”, tanto che resteranno senza assistenza adeguata le emergenze che proverranno dal vasto territorio del Distretto di Barcellona, composto da 13 Comuni.

