Sanità Messina, “Papardo”: rinviata l'assemblea di medici e lavoratori

In ragione della convocazione delle sigle sindacali in audizione della Sesta Commissione Sanità dell’Ars, prevista per martedì 1 giugno a Palermo, è stato deciso di rinviare a data da destinarsi la prevista assemblea dei lavoratori e medici dell’Ospedale Papardo. All’Assemblea Regionale Sicilia i rappresentanti sindacali porteranno le istanze dei lavoratori e dei medici della struttura ospedaliera dopo la decisione della Regione di non approvare il piano di dotazione organica presentato dall’Azienda.

