Messina, Torre Faro pedonalizzata: ok del consiglio comunale

L’accordo era nell’aria, nonostante il passaggio a vuoto in commissione viabilità, e ieri sera è arrivato il sì definitivo del consiglio comunale: dal 1. giugno Torre Faro sarà quasi interamente pedonalizzata. A differenza di quanto accaduto un anno fa, i tempi sono stati brevissimi e non ci si è persi nel solito vortice di polemiche che avvolge ogni dibattito sulle isole pedonali.

Altra differenza – sostanziale – rispetto ad un anno fa, l’isola pedonale sarà in vigore tutti i giorni, tutto il giorno, fino al 15 settembre.

