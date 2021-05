Taormina, la Corte dei Conti non approva il piano di riequilibrio del Comune

La Corte dei Conti ha disposto la "non approvazione" del piano di riequilibrio del Comune di Taormina. Il giudizio è stato emesso nelle ore immediatamente successive al contraddittorio tenutosi in video-conferenza nella mattinata di martedì scorso con i vertici di Palazzo dei Giurati. Adesso la casa municipale farà ricorso nel tentativo di tenere in vita il piano e scongiurarne lo stop definitivo, che decreterebbe il dissesto finanziario dell'ente. Il piano di rientro del debito da 18 milioni 429 mila euro secondo la Corte dei Conti, come anche per il Ministero dell'Interno, presenterebbe "numerosi profili di criticità".

"Questa decisione, qualora diventasse definitiva, comporterà l’obbligatoria dichiarazione di dissesto finanziario - ha detto il sindaco Mario Bolognari -. E' del tutto evidente che questo è un giorno nero per Taormina. Rimaniamo in attesa della deliberazione – e quindi delle motivazioni – per valutare se presentare ricorso avverso la deliberazione stessa. Intanto, desidero rassicurare tutti che non ci saranno conseguenze per i cittadini, in quanto imposte, tasse e tariffe locali sono già da molti anni al massimo e quindi non potranno essere ulteriormente innalzate".

© Riproduzione riservata