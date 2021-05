Arrivate oltre 17mila dosi Pfizer a Messina: al via le prenotazioni per il PalaRescifina

Dopo alcuni giorni a scarto ridotto, da oggi a Messina si punta a riprendere il trend di vaccinazioni della settimana scorsa. È arrivata infatti una nuova fornitura di sieri Pfizer, che erano stati praticamente esauriti negli ultimi giorni, da distribuire in tutti i centri vaccinali di Messina e provincia: 17.550 dosi, a cui se ne dovrebbero aggiungere altrettante la prossima settimana.

Con 7 hub, più gli ospedali, i vaccini domiciliari e il camper che fa tappa nei comuni più piccoli, la domanda rischia di essere, infatti, quotidianamente maggiore dell’offerta. Sempre da oggi è possibile finalmente prenotarsi sulla piattaforma nazionale per vaccinarsi al PalaRescifina: fino a ieri, infatti, non veniva data questa facoltà, da qui i numeri bassi dall’inaugurazione, 165 vaccinazioni in appena 4 giorni. Solo oggi risultano 155, invece, i prenotati.

E sempre oggi prende il via l’iniziativa dedicata ai maturandi: dosi Janssen o, in mancanza, AstraZeneca per i maggiorenni, Pfizer per i minorenni. Le vaccinazioni saranno a titolo volontario e senza necessità di prenotazione per i ragazzi che tra qualche settimana dovranno affrontare gli esami di maturità.

