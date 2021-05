Giardini Naxos, dolore e incredulità per la morte di Edoardo Liotta

Giardini Naxos e il comprensorio di Taormina piangono la scomparsa di Edoardo Liotta, il ragazzo di 34 anni che ha trovato la morte in un incidente avvenuto lunedì scorso sulla Statale 114 a Taormina. La comunità locale è attonita: un senso di tristezza e incredulità avvolge la seconda stazione turistica siciliana ma anche la vicina Taormina, dove il giovane ha lavorato in questi anni e si recava spesso. In tanti si stringono alla famiglia, in un momento di grande dolore per questa perdita che lascia un vuoto incolmabile. L'ultimo saluto, con amore, tra le parole toccanti postate sui social dalla sua amata Milena: «La tua assenza consumerà la mia anima. Il Signore possa contare le mie lacrime e ascoltare le mie preghiere e portarmi ancora, in un’altra vita, da te. All'uomo che ho amato più di me stessa, colui che non mi ha mai voluto lasciare, con amore, donerò ogni mio pensiero fino al resto dei miei giorni».

