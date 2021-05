Addio a Sergio Palumbo, giornalista e critico letterario

Addio a Sergio Palumbo, 63 anni, nostro compagno di lavoro per tanti anni. Critico letterario e documentarista messinese, è stato redattore della “Gazzetta del Sud”, oltre a essere collaboratore di diverse riviste culturali e di supplementi letterari di quotidiani. Nel 1998 ha ricevuto il premio Calabria “Omaggio alla cultura” per la critica letteraria. Per la sua specifica attività di saggista e giornalista letterario ha vinto anche i premi “Casentino”, “Cicciò” e “Tindari”. Nel 2010 gli è stato assegnato a Roma il premio "Antonello da Messina" per la sua attività pluridecennale di critico, giornalista culturale, saggista, documentarista e operatore culturale. Alla famiglia le condoglianze della Gazzetta del Sud.

