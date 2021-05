Messina, niente accordo in Commissione sull'isola pedonale a Torre Faro

Non c'è accordo sull'isola di Torre Faro. La proposta dell'amministrazione comunale di realizzare una vasta area pedonale nel borgo marinaro divenuto la meta preferita dei messinese, non ha superato, per un voto, lo scoglio della commissione. 5 favorevoli, 2 astenuti e tre contrari, l'esito della votazione che rinvia al consiglio comunale la decisione che anche quest'anno segna una spaccatura profonda all'interno dell'aula.

Stamani è stato ascoltata anche la VI ^ Municipalità rappresentata dal Presidente Maurizio Mangraviti e dal Vicepresidente Giovanni Russo che hanno espresso parere contrario alla pedonalizzazione, così come proposta dall'amministrazione. In commissione, dopo tre sedute, non è emerso alcun emendamento. Il M5S ha presentato una proposta alternativa che però non è stata messa ai voti.

© Riproduzione riservata