Messina, inaugurato il reparto di terapia fisica riabilitativa del Policlinico

Inaugurato il reparto di terapia fisica riabilitativa del Policlinico universitario. Con spazi nuovi, una palestra attrezzata, posti letto e servizi specifici per rispondere alle esigenze dei pazienti, il reparto- ospitato nel Padiglione E del Policlinico- si candida a diventare punto di riferimento di tanti pazienti della città e della provincia.

"E' un momento molto importante, si attivano 8 posti letto con numero di persone congruo, è una apertura che volevamo fare, ci teniamo a partire con il piede giusto" ha detto il commissario straordinario dell'Aou Giampiero Bonaccorsi inaugurando il reparto insieme al rettore Salvatore Cuzzocrea. "Il Policlinico- ha affermato il rettore-si candida ad essere un ospedale di eccellenza non poteva non avere questa struttura, sono 8 posti letto ma dovrebbero aumentare". Ha poi ricordato di aver chiesto insieme commissario straordinario, un contributo straordinario al presidente della Regione per un investimento tecnologico per il Policlinico.

Il professore Daniele Bruschetta, Direttore dell’UOC di Medicina Fisica e Riabilitativa, ha aggiunto: "Avevano necessità di partire perché la richiesta della città e della provincia è insistente". Il reparto opererà in collaborazione con altri reparti del Policlinico e altre strutture ospedaliere.

© Riproduzione riservata