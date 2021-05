Lavoratori ex Pumex trasferiti in Resais, firmato finalmente il disciplinare

Sottoscritto oggi il disciplinare che detta le direttrici per il trasferimento del personale ex Pumex, 31 lavoratori, nell’apposita area speciale transitoria ad esaurimento presso la Resais rispettando il trattamento giuridico ed economico al 2017. «Finalmente - dicono Elvira Morana, della Cgil Sicilia e Francesco Fucile, della Fp di Messina - si stabilizza questo personale che dalla chiusura dell’industria della pomice di Lipari ha rincorso per anni questo obiettivo». Al tavolo è stato rilevato che «con l’inserimento di questo personale si alimenteranno discriminazioni, considerato che la restante parte del personale Resais ha un contratto fermo al 2007 e differenti orario di prestazione di lavoro settimanale». La Cgil riferisce che il presidente Resais ha assunto l’impegno di convocare la commissione paritetica per affrontare compiutamente le problematiche aperte subito dopo la chiusura delle liquidazioni degli arretrati, bonus e tfr.

