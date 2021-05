Messina, alla "Cannizzaro-Galatti" in rete... non ci casco. Rischi e opportunità di internet

“In rete… non ci casco”: è il titolo dell’incontro che il docente universitario Francesco Pira ha avuto con gli alunni dell’Istituto “Cannizzaro Galatti”. L’iniziativa fortemente voluta dalla dirigente Egle Cacciola, pronta ad accogliere e promuovere proposte di sensibilizzazione sociale, si è svolta in una gremita aula “virtuale”, con oltre 400 ragazzini, accompagnati dai loro docenti.

Il prof. Pira, associato di Sociologia della comunicazione dell’Ateneo, nonché uno dei massimi studiosi in ambito nazionale dei fenomeni legati alla diffusione dell’uso dei social tra adolescenti e bambini, ha catturato l’attenzione dei giovani studenti sui pericoli e le opportunità che le nuove tecnologie riservano loro. Gli studenti sono stati coinvolti in una “chiacchierata” che, prendendo spunto dal loro vissuto quotidiano, li ha introdotti nei meandri di una rete di connessioni, fatta di insidie ma anche di risorse utili e funzionali alla loro crescita. Si è soffermato sulle tante e note conseguenze, riportate dalla cronaca recente, relative all’uso delle app legate ai social network.

Tra queste, ha citato in particolare “Tik Tok”, che con il suo appeal e la capacità di coinvolgere i più giovani tramite le challenge, è stata protagonista di tanti episodi negativi nel mondo e anche da noi in Sicilia. Pira si è a lungo soffermato sull’aspetto, anche subdolo, su cui alcuni social fanno leva per “irretire” le giovani generazioni, dietro il miraggio di una permanente connessione col mondo da una parte e di un’affermazione personale dall’altra. Ma non solo: il docente ha fatto leva anche sull’aspetto educativo, e sulle opportunità che il web e le nuove tecnologie rappresentano per il progresso e per la loro crescita, spiegando ai ragazzi, come solo un uso consapevole, e, possibilmente guidato, può “incanalare” la loro curiosità su binari di reali opportunità: la diffusione dell’uso di device tra le nuove generazioni deve rappresentare uno strumento utile per accrescere le proprie conoscenze. Pira ha posto anche l’attenzione sul ruolo dei docenti, che grazie al rapporto coi ragazzi, alimentato da un vissuto diverso rispetto alle dinamiche familiari, possono rispondere alle richieste di aiuto, attraverso un approccio che fa di loro un ulteriore punto di forza per meglio guidare il loro percorso di crescita.

Seguito da un affollato “question time”, l’incontro si è concluso con l’impegno da parte di Pira di continuare la collaborazione con l’Istituto, mettendo a disposizione il proprio sapere e le consolidate competenze in materia, per meglio accompagnare i tanti studenti verso una sempre più consapevole coscienza delle innumerevoli opportunità di crescita che le nuove tecnologie possono offrire.

