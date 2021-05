Lo storico Cineforum di Messina riapre i battenti con film d’autore

Il più antico Cineforum messinese riapre i battenti e torna alla Multisala Apollo da domani con una nuova stagione all’insegna del cinema d’autore, proponendo lavori in prima visione per la città. Un forte segnale di ripresa a sostegno e tutela della fruizione cinematografica in sala, come ha dichiarato il presidente del Cineforum Don Orione Nino Genovese, critico e storico del cinema. «Avremmo potuto rinunciare alla stagione – ha detto – ma abbiamo voluto attendere e mantenere l'impegno assunto con i soci, apportando alcune necessarie modifiche alla programmazione, tra cui l’appuntamento bisettimanale e l’abolizione dell'ultima proiezione serale. Ci auguriamo che i soci comprenderanno e ci riserviamo infine, per il prosieguo della stagione, di confermare le proiezioni al chiuso o di effettuarle, qualora vi siano le condizioni, presso un'arena all'aperto».

