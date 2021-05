L'Fc stende la Gelbison e l'Acr passeggia a Troina: una messinese andrà in C

La vittoria 1-0 dell'Fc Messina ai danni della Gelbison (preciptata a -10 dalla vetta) nella giornata in cui l'Acr passeggia a Troina (0-4), decreta il primo verdetto aritmetico della stagione: sarà una delle due squadre peloritane a disputare il prossimo campionato di serie C. Con ottime probabilità per la squadra di Novelli, al comando con 4 lunghezze su quella di Costantino a 270' dalla conclusione. Il match del S. Filippo deciso da una rete di Fissore al 28'. A Troina decidono le reti di Lomasto, Aliperta, Cristiani e Cretella

