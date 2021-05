Letojanni: il progetto di un lido a Milianò, il Cga ribalta la sentenza del Tar

Parziale ribaltamento al Consiglio di Giustizia Amministrativa di Palermo della sentenza di primo grado, emessa dal Tar di Catania nel marzo 2019, sulla costruzione di un nuovo mega lido sulla spiaggia di Letojanni, previsto in contrada Milianò sulle ceneri dello stabilimento balneare “Moby Dick”, distrutto da un incendio nel dicembre 2011.

I giudici amministrativi, con un’articolata sentenza pubblicata ieri, hanno infatti accolto, in parte, il ricorso presentato dalla società “Al.Ma. Srl” di Catania contro Pietro Leo, titolare del campeggio “Paradise International Camping” situato a fianco, e nei confronti del Comune (che ha aderito alle tesi dell’appellante chiedendo la riforma della sentenza di primo grado) e hanno stabilito che le strutture possono in parte essere ricostruite. Leo si era rivolto al Tar, ottenendo l’annullamento del permesso di costruire del 2018, in quanto sosteneva che la maggior parte delle opere previste in progetto fosse entro la fascia di rispetto di 150 metri dalla riva, in violazione della Legge regionale 15/1976 e che alcune di esse (ristorante, self-service, pizzeria, piscina, solarium, anfiteatro da 180 posti) non potevano essere qualificate come finalizzate alla diretta fruizione del mare.

