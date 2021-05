Falcone, Acceso confronto tra Paratore e il gip

Interrogatori di garanzia, ieri dinanzi al gip del Tribunale di Patti Eugenio Aliquò, per i cinque indagati, tra cui primeggia il sindaco di Falcone Carmelo Paratore, destinatari delle misure cautelari coercitive della libertà personale e interdittive delle funzioni e della professione che sono state applicate dai carabinieri della Sezione operativa della Compagnia di Barcellona e dai militari dell'Arma della Stazione di Falcone nella prima mattinata dello scorso 13 maggio, nell’ambito dell'inchiesta denominata “Movie direction”.

Gli interrogatori, tenuti dal giudice Eugenio Aliquò, ai quali ha partecipato il pubblico ministero Andrea Apollonio, sono iniziati nell’ordine con l’audizione della ex responsabile dell’Area economica e finanziaria dello stesso Comune, Marisa Minghetti, 54 anni di Falcone, che ha avuto applicata la misura interdittiva della sospensione per un anno dall’esercizio del pubblico ufficio che ha svolto fino allo scorso 13 maggio.

