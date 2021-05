Stadio Fc Messina: "Chiarimenti dati. Attendiamo solo la concessione"

«Abbiamo apprezzato la prudenza con cui sulla stampa sono state riportate le notizie attinenti l’iter procedurale che ci vede in corsa per la stipula della convenzione dell’aggiudicazione del Bando vinto. Ci rammarichiamo che questi dati non ci siano stati notificati per le vie ufficiali poiché avremmo già avuto modo di attivarci per eliminare incomprensibili motivi di preoccupazione». L’avv. Carmelo Santoro, amministratore delegato del Fc Messina, interviene sulla vicenda del nuovo stadio “Franco Scoglio”. «La nostra società – dichiara – ha piena fiducia nell’Amministrazione comunale e nei dirigenti preposti al tema e altrettanta più fiducia ha nel rispetto della legge. Con tale spirito ha partecipato ad un Bando pubblico aperto a chiunque, rispettando puntualmente tutte le condizioni previste. Quanto appreso dalla stampa sono temi già abbondantemente e analiticamente affrontati dalla Commissione di gara che non ha lesinato, in più riprese, richieste di chiarimenti celermente e puntualmente ottemperate. Chiarimenti che hanno portato all’assegnazione di un punteggio e della relativa aggiudicazione. Agli atti della Commissione sono stati depositati quei documenti su cui il Rup e il professionista incaricato potranno diradare qualsiasi perplessità in merito a quanto apparso sulla “Gazzetta”».

