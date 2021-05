Rifiuti illegali: sigilli a centri di raccolta e aree irregolari nel Messinese

I carabinieri del Noe di Catania hanno eseguito una serie di controlli di carattere ambientale su diversi centri di raccolta rifiuti, isole ecologiche e impianti di trattamento rifiuti nel Messinese. Diverse irregolarità sono state rilevate in un centro di trattamento rifiuti in contrada Feudo del Comune di Naso, dove è stata riscontrata la presenza di un cassone contenente fanghi di depurazione il cui stoccaggio non era autorizzato. C'erano anche alcuni cassoni mantenuti non coperti con conseguente sversamento di percolato e contaminazione delle acque meteoriche. In particolare, le acque e quelle di dilavamento del piazzale dell’impianto venivano canalizzate illecitamente su un terreno senza subire alcun procedimento di depurazione.

In un centro di raccolta rifiuti in contrada Pietra di Roma a Torrenova sono state riscontrate le stesse violazioni. In due aree utilizzate per la gestione di rifiuti ed altre attività imprenditoriali sono state riscontrate le stesse violazioni. Anche in questo caso sono risultate prive di autorizzazioni per la gestione rifiuti e scarico delle acque. Entrambi i siti e le due aree sono stati sequestrati. Ai responsabili sono stati contestati, a vario titolo, i reati di gestione illecita di rifiuti, mancata autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche e di dilavamento del piazzale e inosservanza delle prescrizione. Le indagini sono state coordinate dalla Procura di Patti.

