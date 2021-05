Naso, scompare improvvisamente l'avvocato Gisella Pizzo

Lutto a Naso per la improvvisa scomparsa, a 51 anni, dell’avvocato Gisella Pizzo, candidata a sindaco alle elezioni amministrative dello scorso ottobre. La professionista si era sentita male la sera di mercoledì ed era stata trasportata con l’ambulanza all’ospedale “Barone Romeo” di Patti e, da qui, il trasferimento in elisoccorso al Policlinico di Palermo dove, però, i sanitari nulla hanno potuto fare accertando l’avvenuto decesso ieri pomeriggio a quanto pare per un aneurisma cerebrale.

© Riproduzione riservata