Nel Parco dei Nebrodi le web cam riprendono la nascita del grifone

Il monitoraggio delle due web cam, dal sito internet del Parco dei Nebrodi, piazzate nell’area di nidificazione dell’aquila reale e di una coppia di grifoni, ha permesso in questi giorni di assistere in diretta alla deposizione e schiusa delle uova.

Risultato più che positivo riguardo al giovane grifone, nato alla fine di marzo, che in questi giorni, come si può cogliere dalla web cam ha quasi superato per stazza i sui genitori. Meno fortunato è stato il piccolo aquilotto purtroppo morto dopo circa una settimana dalla schiusa. La mamma aquila avendo notato che qualcosa non andava, dopo aver tentato invano di imboccarlo, ha gettato fuori dal nido il corpicino. Evidentemente un gesto istintivo che madre natura ha inculcato nell’animale per preservare il nido da infezioni. Resta sotto osservazione il secondo uovo la cui schiusa sarebbe dovuta avvenire dopo 3-4 giorni dal primo. Saranno le prossime ore a rilevare se tutto andrà a buon fine o se ci sia stato a monte un problema come sovente accade in questi casi dovuto all’uovo non fecondato o alla morte dell’embrione.

E a proposito dell’avvoltoio grifone (Gyps fulvus), è di pochi giorni fa la notizia dell’accordo tra la tra la Regione, il distretto 2110 Sicilia-Malta del Rotary International, il parco delle Madonie, il parco dei Nebrodi e l’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia su un nuovo tentativo di reintroduzione del rapace nel territorio del Parco delle Madonie, così come già avvenuto con successo nel Parco dei Nebrodi. Si punterà sull’esperienza maturata nei Nebrodi, che da oltre due decenni ha avviato un analogo progetto che da oltre due decenni ha avviato un analogo progetto che nel corso del 2020 ha registrato 41 nidificazioni (di cui 31 concluse con l’involo) e una colonia stimata di circa 170 uccelli.

