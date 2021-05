Messina a tutta differenziata: domani spariranno gli ultimi cassonetti dal centro città

Sedici settembre 2019 – 21 maggio 2021. Sono le date che segnano l’avvio del porta a porta. Ventuno mesi fa a Giampilieri per la prima volta i rifiuti venivano raccolti in maniera differenziata nelle case dei messinesi. Domani, invece, sparirà gli ultimi cassonetti in strada della indifferenziata. Un processo lungo ma non lunghissimo in una città piuttosto refrattaria ai cambiamenti epocali, come può essere definito quello dell’avvio del porta a porta.

Ma anche un processo irreversibile perchè tutto il mondo va verso il riutilizzo, la trasformazione di ciò che prima era rifiuto, “monnezza”, in qualcosa che possa tornare fra le nostre mani e non finire in una buca sotto terra.

Dunque domani scatta il ritiro dei cassonetti anche nell’ultima microzona del centro città. Si tratta dell’area delimitata dal viale Europa, dalla via Battisti, via Cannizzaro e via La Farina. Messina Servizi potrebbe prolungare fino a sabato mattina il ritiro dei cassonetti, ma il grosso sarà tolto domani notte dopo l’ultimo svuotamento.

