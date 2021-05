L'incognita "Franco Scoglio", ecco tutti i punti da chiarire sul nuovo stadio di Messina

Non è una «battaglia» sul nuovo stadio. Da Palazzo Zanca lo si ribadisce con forza. È solo la volontà di tutelare gli interessi pubblici, nel momento in cui si sta per concedere un bene prezioso, quale il “Franco Scoglio”, per un periodo richiesto di 99 anni. Sindaco e assessore allo Sport confermano che ci sono in corso valutazioni strettamente tecniche sul Piano economico-finanziario presentato dal Gruppo che, con l’unica offerta pervenuta in risposta al bando comunale, si è aggiudicata la gara.

Le richieste di ulteriori approfondimenti e chiarimenti sono contenute nella relazione dello studio del prof. Franco Vermiglio, interpellato dal dirigente comunale Salvatore De Francesco. I rilievi sono numerosi e non di poco conto ma va anche sottolineato, in premessa, che l’idea dell’investimento sulle aree del San Filippo viene vista favorevolmente: «La proposta progettuale assume le caratteristiche di un processo di rigenerazione urbana su di un’area attualmente poco valorizzata e presenta elementi di interesse poiché, se realizzata correttamente, porterebbe notevoli benefici al tessuto economico e sociale cittadino».

L’esame condotto dal prof. Vermiglio, dunque, in base alla documentazione fornita dal Responsabile unico del procedimento, è sostanzialmente volta «a verificare la coerenza delle ipotesi poste alla base della costruzione del Piano economico-finanziario e i rischi ad esso connessi che, all’esito dell’aggiudicazione e durante il rapporto concessorio, potrebbero ricadere sull’amministrazione comunale». La relazione è abbastanza corposa, ma lo stesso prof. Vermiglio riassume in otto punti i principali.

