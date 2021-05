Messina, intervento sulla condotta idrica: disagi da Santa Margherita a Giampilieri

Intervento urgente a Santa Margherita, questa mattina, per riparare la condotta che serve gli abitati della zona sud di Messina, sino a Giampilieri Marina.

I tecnici di AMAM saranno impegnati per alcune ore e per questo occorrerà sospendere l'erogazione idrica in rete. Appena ripristinata l'importante arteria, il flusso d'acqua tornerà a scorrere secondo normale programmazione

"I nostri tecnici - rassicura la presidente di AMAM, Loredana Bonasera - come sempre, faranno di tutto per contenere al massimo i tempi di ripristino dell'efficienza della tubazione, per evitare il protrarsi degli inevitabili disagi"

Ogni eventuale particolare esigenza di approvvigionamento potrà essere segnalata ai recapiti consueti di AMAM e al numero sempre attivo per le emergenze 090.3687722

© Riproduzione riservata