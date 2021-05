L'Acr Messina vola con Foggia (tripletta), la serie C è più vicina

Acr Messina-Rende 4-1

Marcatori: 25' pt, 37' pt (rig.) e 33' st Foggia, 25' st Consiglio, 38' st Bollino

Acr Messina: Caruso; Mazzone, Lomasto, Boskovic, Giofrè; Cristiani, Aliperta (40' st Cunzi), Vacca (43' st Cascione): Bollino (39' st Oggiano), Foggia (36' st Manfrellotti), Crisci (14' st Cretella). All. Novelli.

Rende: Quintiero; Novello, Piscopo, Brugnano; Lo Cascio (3' st Cipolla), Garritano (37' Boito), F. Palermo, Ferchichi, Alassani (24' st Consiglio); Palma (26' st Mosciaro), Gozzerini (10' st Abbey). All. Cavaliere (Napoli squalificato).

Arbitro: Gilberto Gregoris di Pescara

Note: ammoniti: Aliperta, Brugnano, Piscopo

MESSINA - Poker dell'Acr Messina in casa contro il Rende, trascinato da un super Ciro Foggia che ha messo a segno una tripletta che lo riporta in vetta alla classifica marcatori. L'airone ha aperto le marcature al 25' con un tap-in. Il raddoppio al 37' su calcio di rigore per fallo di mano di Piscopo. Gli ospiti sono sfortunati e colpiscono due legni: al 27' con Alassani con un diagonale mentre Palma al 43' con Palma di testa in tuffa. Nella ripresa la capolista compie forse l'errore di staccare troppo presto la spina, il Rende si fa sotto e accorcia con Consiglio appena entrato al 25'st. Ma l'Acr rialza i ritmi e prima piazza il tris con un gran gol di Foggia al volo su cross di Mazzone al 33'st. La quarta marcatura è di Bollino, cinque minuti dopo, che la piazza all'angolino su lancio al bacio di Aliperta. Diciassettesimo risultato utile per la prima della classe, sempre a +4 dalla seconda ora a quattro partite dalla fine del torneo.

