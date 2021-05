Taormina, tutto pronto per l'inaugurazione dell'hub vaccinale. 16 le postazioni previste

Giovedì 20 maggio 2021, alle ore 12,30, sarà inaugurato l’hub vaccinale del parcheggio Lumbi di Taormina.

Saranno presenti l’avv. Antonio Fiumefreddo, il dott. Dino Alagna, il prof. Alberto Firenze, gli ingegneri Manfrè e Sciglio, in rappresentanza delle diverse istituzioni (ASM, ASP, Commissariato per l’emergenza, Protezione civile) che hanno contribuito a progettare e realizzare questo importante strumento di lotta alla pandemia e di fuoriuscita dalla crisi economica, culturale e sociale che da oltre un anno ci attanaglia.

"Le sedici postazioni allestite - afferma il sindaco Mario Bolognari - all’interno del parcheggio consentiranno, se adeguatamente rifornite di dosi dei vaccini che la Regione Siciliana mette a disposizione e supportate da personale medico e paramedico in numero sufficiente, di avviare una straordinaria campagna di vaccinazioni di massa.

Solo così si potrà rilanciare il settore turistico, che per il comprensorio è l’attività economica più importante, e si potranno abbattere significativamente i rischi di contagio nei nostri comuni. Una risposta concreta e utile per uscire dalla crisi sanitaria ed economica.

Ho invitato il Presidente della Regione Siciliana, on. Nello Musumeci, che non potrà essere presente, ma che mi ha spronato a partire comunque, impegnandosi a fare una visita al centro vaccinale nei giorni successivi. Ho invitato anche i sindaci del comprensorio perché testimonino una comune volontà di combattere per i diritti delle nostre popolazioni".

