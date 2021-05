Messina, un’area pedonale per l’estate a Torre Faro?

Dal primo giugno al 15 settembre, viene proposto di realizzare un’area pedonale con durata continua (h24 tutti i giorni, feriali e festivi) nel tratto della via Palazzo compreso tra le vie Pietro Ribaud e via Cariddi; nel tratto della via Cariddi (ex via Nuova) compreso tra le vie Mangraviti e Palazzo; nel tratto della via Torre compreso tra le vie Rando e Pozzo Giudeo; nel tratto della via Fortino compreso tra le vie Lanterna e Biasini. Rispetto all’anno scorso la differenza sarebbe che viene eliminata la sosta a pagamento in alcune vie (Lanterna, Fortino, Biasini e Arena) e che le aree pedonali non sono più solo nel fine settimana dalle 21 alle 2, ma permanenti. Questo perchè, ritiene l’Amministrazione, la gestione di varchi a tempo comporta l’utilizzo di personale della Polizia Municipale che non è disponibile per le ataviche carenze d’organico. L’effetto della soluzione presentata dalla Giunta è quella che spariscono le auto dalla via principale del borgo, comprese quelle dei residenti.

