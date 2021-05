Giammoro, auto contro un muro: ferito il conducente

Uno spettacolare incidente con il bilancio di un ferito si è verificato nella mattinata di oggi nella strada che da Giammoro conduce a Gualtieri Sicaminò. Una Fiat Panda di colore grigio, che viaggiava in direzione Giammoro, per cause ancora in corso di accertamento, è andata a sbattere contro un muro per poi ribaltarsi finendo così la propria corsa. I vigili del fuoco hanno estratto dall'abitacolo dell'autovettura il conducente di 86 anni residente a Giammoro. L'uomo è stato trasportato con l'ambulanza al nosocomio di Milazzo. Sui luoghi dell' incidente sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia municipale.

