Villafranca, cinema e teatro all’aperto. I comuni della Tirrenica si preparano all'estate

Si apre il sipario sulla stagione estiva. Tra limitazioni e attese, unione di forze e intenti, le varie amministrazioni comunali stanno lavorando alla ripartenza in sinergia con le associazioni, e adottando tutti i criteri imposti dalle norme anti-Covid. Intanto, a supporto delle attività commerciali, anche quest'anno è stata prevista l'esenzione dal pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico. A Villafranca Tirrena, l’esecutivo De Marco si proietta verso la possibilità di organizzare cinema e teatro all'aperto. «Presenteremo la nostra spiaggia in condizioni ottimali – ha detto il sindaco –. Punteremo, con la consueta collaborazione di commercianti e operatori, appartenenti e non all’associazione “Il Mare tra le Terre”, alla riqualificazione del lungomare, con la pulizia straordinaria e il posizionamento di passerelle per diversamente abili». Saponara, invece, si rivolge ai bambini e agli anziani fragili. «Speriamo di poter far vivere un’estate all’insegna del sorriso – ha dichiarato il sindaco Fabio Vinci – organizzando eventi per i bimbi, a partire dal grest».

A Rometta, l’amministrazione Merlino sta portando avanti, per il secondo anno consecutivo, la rimodulazione della viabilità, cercando di migliorare la fruizione della spiaggia e del centro. Spadafora si avvia alla “Giornata ecologica”, in programma per il 12 giugno, per sensibilizzare la cittadinanza. Volontari e residenti puliranno le spiagge, eliminando inconvenienti e rifiuti. A offrire ossigeno al settore commerciale è l’iniziativa “Spadafora in vetrina”, piattaforma attiva da alcuni mesi che consente la visibilità online.

Il Comune di Venetico ha assunto alcuni operatori esterni, che si occuperanno della manutenzione delle aree pubbliche. La Giunta Rizzo investe sulla sistemazione della spiaggia, per offrire a cittadini e turisti spazi comodi, ampi e ordinati dove poter trascorrere momenti di svago.

Valdina si appresta ad abbellire il lungomare di Fondachello, attraverso la messa a dimora di una decina di palme.

A Torregrotta la “Asd Torregrotta 1973” ha organizzato due “Summer soccer camp” per i piccoli sportivi. Il primo, della durata di una settimana, sarà realizzato insieme alla società Ac Monza. Il secondo si prolungherà invece per tre settimane.

A Monforte San Giorgio, in attesa delle fasi finali dei lavori di completamento della nuova rotonda, realizzata sull’asse industriale, che consentirà la fruizione a mare a Monforte Marina, sono in programma interventi di manutenzione e arredo di piazza “Fronte”, per garantire i servizi necessari ai bagnanti.

Il Comune di Pace del Mela sta pianificando la valorizzazione della spiaggia, nel tratto di Giammoro particolarmente frequentato, per renderlo più accogliente e sicuro.

