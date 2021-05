Messina: ruba pistola, divisa e oggetti a una agente della Municipale

Ladro in azione in via Alding, nei pressi dell’Istituto Collereale. Intorno alle 10, personale delle Volanti è intervenuto su disposizione della centrale operativa, dopo che una signora di 55 anni, appartenente al Corpo della polizia municipale, aveva riferito di aver subito un furto sulla propria autovettura, parcheggiata. Nello specifico, rubato un borsone, contenente, tra l’altro, una pistola d’ordinanza, accessori della propria uniforme e altri effetti personali. Tutto quanto era stato lasciato nel veicolo alle 22 della sera precedente, mentre la scoperta è maturata l’indomani, alle 7, quando la donna si è resa conti che qualcuno aveva mandato in frantumi il finestrino posteriore lato guida. La vittima ha informato immediatamente il Comando di appartenenza e, successivamente, richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Giunta sul posto anche la Scientifica, che ha repertato parte di un manico di scopa di legno lungo 44 centimetri e una busta di carta, trovata nell’abitacolo della vettura. Gli uomini delle Volanti, dal canto loro, hanno acquisito le immagini riprese dal sistema di videosorveglianza installato in un’abitazione privata, a poca distanza, mentre la derubata ha formalizzato denuncia negli uffici di polizia.

