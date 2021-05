Dopo 7 mesi di stop, riapre la funivia: entro giovedì Taormina "riparte"

La Sicilia torna zona gialla e riapre finalmente la funivia di Taormina. L'impianto di collegamento su fune tra Taormina centro e Mazzarò riaprirà infatti questa settimana dopo oltre 7 mesi di stop per l'emergenza sanitaria. La data ufficiale verrà decisa e resa nota da Asm nelle prossime ore ma la riapertura della funivia avverrà nella giornata di mercoledì 19 maggio o al più tardi giovedì 20 maggio.

La ripartenza era già stata preventivata in precedenza lo scorso mese per il 26 aprile, quando sembrava gia' certo il passaggio in giallo della nostra regione ma arrivò poi invece la "doccia fredda" di un'ulteriore fase di classificazione in arancione, in considerazione del numero di contagi da Covid nell'isola e così si rese necessario far slittare la riapertura della funivia.

Si tratta di una riapertura molto attesa dagli operatori economici di Taormina ed in particolare da quelli della zona a mare, di Mazzarò e Isola Bella, dove per altro stanno riaprendo le attività economiche, alcuni alberghi hanno già comunicato il ritorno in attività e a questo punto anche la ristorazione finalmente potrà tornare a lavorare.

